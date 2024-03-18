Алтайский край показал рекордный процент голосования за Владимира Путина за свою историю

Алтайский край сделал свой главный выбор, подавляющее большинство избирателей в крае отдали свои голоса за Владимира Путина. По предварительным данным, за действующего руководителя государства проголосовали почти 900 тыс. человек, то есть 84,88% наших земляков из числа принявших участие в президентских выборах. Это рекорд по количеству голосов «за» на президентских выборах Алтайском крае.

Алтайский край постоянно увеличивает показатели на выборах президента, голосуя за Путина. Если в 2012 году только около 57% проголосовали за Владимира Владимировича, то в 2018 уже 65%. А в 2024 году процент тех, кто выбрал действующего президента вырос практически на 20%. Это говорит о сплоченности народа вокруг лидера России, о том, что сегодняшний результат выборов в регионе — это неоспоримый факт доверия жителей Алтайского края курсу нашего президента, направленного на развитие страны во всех сферах.

Напомним, что до этого самая высокая доля голосовавших за Владимира Путина в нашем регионе была в 2004 году, когда его сторонников было чуть более 67%. Итог голосования на выборах президента в марте 2024 года в Алтайском крае можно по праву считать историческим. При этом явка тоже была довольно высокой, почти 60% избирателей.

Тех, кто выразил свое мнение о том, чтобы нашей страной руководил Владимир Путин, становится больше и в нашем крае, и в России в целом. По данным ЦИК после обработки 99,23 %, за действующего президента проголосовали 87,33 % избирателей страны.

В Сибири Алтайский край показал высокий результат по вкладу в победу Владимира Путина, заняв пятое место по количеству проголосовавших за действующего главу государства на выборах среди всех регионов СФО:

Кемеровская область — 1 732 303,

Красноярский край — 1 221 986,

Новосибирская область — 1 166 606,

Иркутская область — 961 950,

Алтайский край — 890 885,

Омская область — 848 544,

Томская область — 375 123,

Республика Хакасия — 244 379,

Республика Тыва — 180 902,

Республика Алтай — 98 447.

Наш край показал еще один рекордный в масштабах страны результат: мы оказались в пятерке лучших по ДЭГ. Результат голосования по новой для РФ системе дистанционного электронного голосования в Алтайском крае один из самых высоких, так как нашему региону, одному из немногих в России, уже доверяли тестировать этот современный способ волеизъявления в 2023 году на губернаторских выборах. Всего в 2024 году к этому технически непростому способу организации выборов допустили 28 регионов России. Вот как выглядит первая десятка по результатам ДЭГ:

Московская область — 799 тыс.,

Ростовская область — 352 тыс.,

Свердловская область — 291 тыс.,

Нижегородская область — 266 тыс.,

Алтайский край — 260 тыс.,

Новосибирская область — 229 тыс.,

Чувашия — 225 тыс.,

Челябинская область — 216 тыс.,

Пермский край — 182 тыс.,

Воронежская область — 178 тыс.

Ранее сообщалось, что ЦИК РФ опубликовала данные голосования за 17 марта.

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