Алтайский министр пошел в народ и предложил селянам поговорить конструктивно

«Уважаемые коллеги и жители Алтайского края. В ближайшие три дня буду в командировке, в районах края. Готов конструктивно общаться», — написал Алексей Перфильев.
1 июня в 10.00 он планирует посетить Кулунду, в 15.00 будет уже в Благовещенке. 2 июня в это же время встречи запланированы в Родино и Завьялово. 3 июня — в Романово и Мамонтово.
Последний райцентр этим летом должен принять олимпиаду сельских спортсменов.
Местом сбора станут площадки ГТО, которые открыты в селах по проекту «Спорт — норма жизни».