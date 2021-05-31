31 мая
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Политика

Алтайский министр пошел в народ и предложил селянам поговорить конструктивно

Самый медиа-активный член алтайского правительства, министр спорта региона Алексей Перфильев на днях разместил пост у себя в Instagram с предложением о встрече. Оно адресовывалось жителям тех районов, куда чиновник отправляется в командировку.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова

«Уважаемые коллеги и жители Алтайского края. В ближайшие три дня буду в командировке, в районах края. Готов конструктивно общаться», — написал Алексей Перфильев.

1 июня в 10.00 он планирует посетить Кулунду, в 15.00 будет уже в Благовещенке. 2 июня в это же время встречи запланированы в Родино и Завьялово. 3 июня — в Романово и Мамонтово.

Последний райцентр этим летом должен принять олимпиаду сельских спортсменов.

Местом сбора станут площадки ГТО, которые открыты в селах по проекту «Спорт — норма жизни».

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