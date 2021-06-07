Алтайский общественник Надежда Зяблицева может стать депутатом Госдумы от партии «Новые люди»

Теперь Надежда Зяблицева может стать ещё и политиком. Она присоединилась к партии «Новые люди» и намерена участвовать в ближайших выборах в Госдуму в качестве кандидата.
«Думаю, во всех прочих партиях наступило время нехватки кадров. Практически всё, что они предлагают, не отвечает современным запросам общества. Нужна молодая кровь. Пусть молодые и не имеют опыта, но у них есть новые знания, они готовы применять современные подходы. Самое главное — у них присутствует желание и силы менять жизнь к лучшему. Партия „Новые люди“ отличается от других и составом, и подходом в организации своей деятельности. Мне импонирует концепция партии развития. Разделяю многие ее инициативы и идеи: выборность мэров, более эффективное расходование средств в государственном секторе», — поясняет свой выбор Надежда Зяблицева.
Одним из главных направлений своей работы в случае избрания Надежда Зяблицева называет образование. Она сама воспитывает двоих детей, так что видит школьную систему изнутри. Главной проблемой потенциальный депутат называет то, что школа готовит детей к решению тестов, а не к реальной жизни. То же касается системы высшего образования: его необходимо переформатировать под решение задач существующих предприятий.
Ещё одно направление, которое намерена развивать Надежда Зяблицева в статусе депутата Госдумы, касается вопросов сохранения памятников истории и культуры.
«При правильном подходе они могут стать центром притяжения и для местных жителей, и для приезжих. Это не только позволяет сохранить культурное достояние России, но и может значительно повлиять на жизнь региона в целом, на его экономику, инфраструктуру», — уверена Надежда Зяблицева.