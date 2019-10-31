Алтайский оппозиционер привел в пример еврейских садоводов и отказался голосовать за бюджет

31 октября в краевом заксобрании в первом чтении рассматривался проект бюджета на будущий год. Как и ожидалось, отношение к документу было не однозначное. Владимир Семенов, возглавляющий депутатскую фракцию ЛДПР, был особо красноречив, предложив отказаться от комфорта и тем самым достигать результат.

По словам Владимира Семенова, жаркие дебаты по поводу бюджета 2020 года должны были происходить между двумя ключевыми в этой сфере ведомствами.

«Минэкономразвития должно говорить: „Побежали вперед“, а минфин в свою очередь: „Подожди-подожди, можем штаны порвать“. Я таких дебатов не увидел», — сказал Семенов.

С тем, что бюджет носит амбициозный характер, депутат не согласился, назвав его скорее «комфортным», прежде всего для власти.

Владимир Семенов. Анна Зайкова

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР в Алтайском заксобрании:

Бюджет точно примем, точно наполним, точно все потратим и какое-никакое движение вперед обеспечим.

Такое положение дел власти Алтайского края вполне устраивает, считает оппозиционер.

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР в Алтайском заксобрании:

Про зону комформа есть хороший пример. Израиль считается страной-новатором по ведению тепличного хозяйства. И когда они проводят экскурсии по своим объектам, то рассказывают, что не обеспечивают растения на 100% необходимым светом и подкормкой. На вопрос «почему» у них есть очень простой ответ — растения должны быть выведены из комфортного состояния и стремиться к достижению результата. То же самое надо сделать и нам.

Голосовать за краевой бюджет 2020 года ЛДПР отказалась.

Что сказали другие партии?

«Справедливая Россия» финансовый документ поддержала. Глава фракции Александр Молотов при этом обратил внимание на ряд болевых вопросов, например, принятии и исполнении краевой адресной программы.

«Мы сейчас принимаем бюджет и видим лишь общий объем расходов на КАИП. Распределения по объектам мы и ко второму чтению не увидим. В прошлом году это произошло 29 декабря. Как мы будем программу исполнять, если процесс начинаем в лучшем случае в первой половине следующего года — пока проектно-сметная документация появится, затем торги. Очевидно, что расходование в таком случае будет не эффективным», — сообщил Молотов.

Мария Прусакова во фракции. Страничка М. Прусаковой в Facebook.

Фракция КПРФ выступила против документа. «Коллеги, на мой взгляд кощунственно в юбилейный год Победы в Великой отечественной войне отказывать в поддержке живым памятникам этого триумфального события. У нас остались единицы тех, кто ковал эту победу», — заявила Мария Прусакова, лидер коммунистов в АКЗС.

Проект бюджета края на будущий год все же приняли. 50 депутатов проголосовали «за», 13 — «против», двое воздержались. Окончательный вариант документ будут рассматривать в следующем месяце.