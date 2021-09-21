Алтайский парламент начнет новую пятилетку в день рождения Путина и с прежним спикером

«Единая Россия» собирается выдвинуть Романенко в качестве кандидата на пост председателя АКЗС, а большинство депутатов его поддержат, считает источник.
Сам он тоже рассматривает вариант сохранить руководство краевым парламентом. Об этом Александр Романенко говорил на пресс-конференции после выборов.
В АКЗС как депутат он заседает с 2000 года. В 2016 году на организационной сессии избран председателем.
В ближайшее время в парламенте проведут организационное собрание и начнут подготовку к заседаниям фракций и первой организационной сессии. На ней изберут руководство, заместителей председателя и составы постоянных комитетов.
Возможно, в новом созыве будет немного изменена структура краевого парламента.
«Мы сейчас проводим консультации по этому вопросу», — цитирует Романенко пресс-центр АЗКС.
Ожидается, что сессия нового созыва пройдет 7 октября. Отметим, что 7 октября свое 69-летие будет отмечать президент РФ Владимир Путин.