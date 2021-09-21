Алтайский парламент начнет новую пятилетку в день рождения Путина и с прежним спикером

Председателем Алтайского краевого Заксобрания вновь станет Александр Романенко, считает источник « Политсибру », что подтверждают и инсайдеры altapress.ru.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Александр Романенко и Сергей Серов.

«Единая Россия» собирается выдвинуть Романенко в качестве кандидата на пост председателя АКЗС, а большинство депутатов его поддержат, считает источник.

Сам он тоже рассматривает вариант сохранить руководство краевым парламентом. Об этом Александр Романенко говорил на пресс-конференции после выборов.

Александр Романенко голосует. Анна Зайкова/altapress.ru.

В АКЗС как депутат он заседает с 2000 года. В 2016 году на организационной сессии избран председателем.

В ближайшее время в парламенте проведут организационное собрание и начнут подготовку к заседаниям фракций и первой организационной сессии. На ней изберут руководство, заместителей председателя и составы постоянных комитетов.

Возможно, в новом созыве будет немного изменена структура краевого парламента.

«Мы сейчас проводим консультации по этому вопросу», — цитирует Романенко пресс-центр АЗКС.

Ожидается, что сессия нового созыва пройдет 7 октября. Отметим, что 7 октября свое 69-летие будет отмечать президент РФ Владимир Путин.