Алтайский совет «Единой России» обсудил результаты работы и планы на 2019 год

8 ноября состоялось первое заседание Регионального Совета руководителей фракций Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия». Перед собравшимися выступили депутат АКЗС Борис Трофимов, депутат БГД Вячеслав Перерядов, представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань, замминистра финансов Зинаида Метревели и секретарь регионального отделения партии Александр Романенко. Спикеры обсудили актуальные вопросы формирования местных бюджетов и формы взаимодействия с органами исполнительной власти.

Борис Трофимов,

председатель комитета по местному самоуправлению АКЗС:

«Должна быть сменяемость власти» Все, что новое и считается актуальным сегодня — это хорошо забытое старое. Но для политической организации всегда была, есть и будет основной задачей формирование власти. Поэтому принципиальный вопрос для нас — взять власть и сохранить ее до очередного созыва. При этом внутри фракций должна быть сменяемость власти, ротация кадров. Вы возглавляете фракцию, вы формируете мнение и повестку. Раньше у нас была практика: депутат АКЗС по округу, руководитель фракции, секретарь, замгубернатора по тому или иному округу и соответствующий зам по внутренней политике обсуждали кандидатуру главы администрации. Вот такая была модель. Этот инструмент давал возможность нести взаимную ответственность и гарантию выстраивания деловых отношений между главой администрации и депутатами. Нельзя сказать, что в этом году у нас все было результативно. Но есть определенные инструменты и наработки, и если все это облечь в совет руководителей фракции, власть останется за партией. Частная просьба: участвуйте в жизни краевой фракции в части экспертизы тех законов, которые мы будем принимать. Главное для нас — легитимность, прозрачность, конкурентность.

Вячеслав Перерядов,

руководитель фракции «Единой России» в Барнаульской городской Думе:

«Давайте общаться в мессенджерах» В составе созыва наша фракция самая многочисленная — 31 депутат. Многие из них входят в состав руководящих органов. Нам удалось сплотиться и стать одной командой. Мы работаем в тесной связке с краевыми депутатами, в составе различных комиссий в округах, участвуем в реализации и контроле партийных проектов, всегда приходим к общему решению в важных вопросах — таких, как избрание главы города, принятие бюджета и так далее. Знаю, что не во всех муниципалитетах численность фракции позволяет самостоятельно принимать какие-либо решения. Важной задачей нашего совета должно стать пристальное внимание и поддержка таких депутатских объединений. Иногда необходимо консолидировать усилия, знания, опыт для решения проблем конкретного города, села. Площадкой для обсуждения должен стать региональный совет руководителей фракций. Мы должны вести информационную работу, обмениваться опытом, обсуждать совместные решения в режиме онлайн. Для этого не нужно прикладывать особых усилий, достаточно создать список совета, контактный лист и группу в одном из мессенджеров — к примеру, WhatsApp или Telegram.

Стелла Штань,

представитель губернатора и правительства в АКЗС:

«Вы — боевые штыки» Я хочу поддержать Бориса Трофимова в том, что необходимо участие депутатских фракций в кадровом составе руководителей администраций, глав муниципальных образований. Та система, которая выстроилась сейчас — это пример взаимоотношения исполнительной и законодательной власти, и мы хотим, чтобы эта работа была конструктивной в части подбора кандидатур, участия депутатского корпуса. Вы — боевые штыки, чтобы реализовывать идеи исполнительной власти. Хочу, чтобы вы постоянно держали на пульсе вопросы законодательных инициатив губернатора. Нам важно, как муниципалитеты будут воспринимать законопроекты. Мы постоянно критикуем муниципалов за то, что они слабо занимаются этими вопросами. Я понимаю, что вам бывает не до этого, но нам очень важно мониторить, правильно ли мы закладываем те или иные вопросы. На ближайшей сессии будут приниматься важные решение, которые затрагивают муниципалов. Это, например, законопроект о прилегающих территориях — мы его осознанно вносим в первом чтении и хотим вашего внимания. Сейчас ответственный период по формированию бюджета. В 2019 году в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» будут предоставлять жилье специалистам социальной сферы. Каждый муниципалитет должен найти место в этой программе. Я всегда готова ответить на ваши вопросы и вижу себя этаким «мостиком» между законодательной и исполнительной властью.

Зинаида Метревели,

заместитель министра финансов Алтайского края:

«У нас вопрос стоит не столько о выделении средств, сколько об их освоении» В следующем году объем финансовой помощи муниципалитетам составит больше 23 млрд рублей. Субвенции на выполнение государственных полномочий запланированы в сумме 16,8 млрд рублей. Самый большой объем выделен на дошкольное и общее образование, в первую очередь на оплату труда. При этом в ряде муниципалитетов произойдет уменьшение объема дотаций из-за сокращения численности населения. Кроме того, в дотациях на развитие дорожной сети теперь будет учитываться не только протяженность, но и вид покрытий, что также приведет к сокращению объемов средств. Но у нас вопрос стоит не столько о выделении средств, сколько об их освоении. Зачастую затягиваются процедуры размещения на торгах, некачественно составляется проектно-сметные документации, не происходит достаточного контроля со стороны заказчика. Так, по данным на 1 ноября, из 202 млн рублей субсидии на обеспечение стабильного водоснабжения освоено 61 млн рублей. На ремонт объектов теплоснабжения из 860 млн рублей освоено 219 млн рублей. Не освоено порядка 300 млн рублей из дорожного фонда. У нас осталось 1,5 месяца, нужно максимально освоить эти средства, чтобы у нас было что сказать в следующем году.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»: