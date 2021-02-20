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Политика

Алтайского большевика оштрафовали за призывы к вооруженному захвату власти

Жителя Республики Алтай Николая Грицая, члена незарегистрированной партии ВКПБ, ставящей своей целью установление в России диктатуры пролетариата, оштрафовали за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщили «Новости Горного Алтая».

Флаг России
Флаг России
СС0

Суд установил, что Грицай призывал к вооруженному захвату власти 15 марта 2020 года, когда в местном гайд-парке собрались около 70 человек на митинг против внесения поправок в Конституцию России.

После митинга в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Левые активисты призывали прекратить преследовании и утверждали, что его на митинге Грицай всего лишь процитировал «Интернационал».

Видеозапись с протестной акции подтвердила инкриминируемые ему деяния.

Суд признал Николая Грицая виновным и назначил штраф 100 тыс. рублей.

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