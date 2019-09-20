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Политика

Алтайского депутата, который не отчитался о своих доходах, лишили полномочий

Депутата Чаган-Узунского сельского поселения досрочно лишили полномочий после проверки прокуратуры: он не предоставил декларацию о своих доходах за 2018 год, сообщает gorno-altaisk.info со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Алтай.

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Народный избранник не предоставил сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также не отчитался о доходах своей супруги и несовершеннолетних детей за 2018 год.

Представление таких деклараций — обязательное требование антикоррупционного законодательства. После проверки прокуратуры Совет депутатов поселения решил досрочно прекратить полномочия политика.

Издание отмечает, что это не первый случай в регионе лишения депутатов полномочий из-за непредставления деклараций.

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