Алтайского депутата, который не отчитался о своих доходах, лишили полномочий

Народный избранник не предоставил сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также не отчитался о доходах своей супруги и несовершеннолетних детей за 2018 год.
Представление таких деклараций — обязательное требование антикоррупционного законодательства. После проверки прокуратуры Совет депутатов поселения решил досрочно прекратить полномочия политика.
Издание отмечает, что это не первый случай в регионе лишения депутатов полномочий из-за непредставления деклараций.