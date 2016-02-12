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12 февраля -16°C

Алтайского экс-министра будут судить за «мутную» покупку внедорожника для губернатора

Экс-министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгения Ларина ждет суд по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Это связано с приобретением Toyota Land Cruiser для бывшего главы республики Александра Бердникова, пишут «Новости Горного Алтая».

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
http://www.kolesa.ru

По данным источника, автомобиль купили 28 января 2019 года через подведомственное Минприроде учреждение «Авиалесоохрана». Спустя месяц машину передали в безвозмездное пользование Управлению делами правительства и использовался для нужд главы региона.

Технические характеристики и цена автомобиля не позволяли приобрести его через Госзакупки, потому что машину дороже 2,5 млн рублей и более 200 «лошадей» считаются «объектами роскоши» и чиновникам покупать их за счет бюджетных денег нельзя.

Тогда, как пишет издание, было решено «перегнать» 6,2 млн рублей на счет минприроды якобы для реализации программы «Развитие лесного хозяйства».

Через несколько недель министерство получило деньги и заключило с «Авиалесоохраной» соглашение о предоставлении субсидии «для приобретения объекта особо ценного движимого имущества для реализации госпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды».

Так деньги оказались у «Авиалесоохраны», а автономное учреждение не обязано объявлять торги для закупок и может определить поставщика самостоятельно.

Это уголовное дело расследуется в Новосибирске Западно-Сибирским управлением на транспорте Следственного комитета России, добавляют местные журналисты.

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