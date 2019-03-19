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Политика

Алтайского министра сняли с должности из-за срыва сдачи спорткомплекса

Глава Республики Алтай Александр Бердников отстранил от должности министра регионального развития региона Николая Кондратьева. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства. Причиной стал срыв сроков сдачи спортивно-оздоровительного комплекса.

Николай Кондратьев.
Николай Кондратьев.
Пресс-служба правительства Республики Алтай

Кондратьева уволили за «непринятие надлежащих мер по строительству спортивно-оздоровительного комплекса „Атлант“, ведущее к срыву сдачи объекта в установленные сроки», говорится в сообщении правительства Республики Алтай.

С 20 марта его место займет Олег Пьянков. Ранее он был начальником Государственной жилищной инспекции Республики Алтай.

Олег Пьянков.
Олег Пьянков.
Пресс-служба правительства Республики Алтай

Что известно об Олеге Пьянкове

Олег Пьянков начал трудовую деятельность в 1990 году в Горно-Алтайском областном драматическом театре, работал юристом в различных коммерческих организациях, затем в жилищно-коммунальном хозяйстве Горно-Алтайска. С 2008 года был первым заместителем главы администрации Майминского района. В 2014 году возглавил Государственную жилищную инспекцию Республики Алтай.

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