Алтайского министра сняли с должности из-за срыва сдачи спорткомплекса

Кондратьева уволили за «непринятие надлежащих мер по строительству спортивно-оздоровительного комплекса „Атлант“, ведущее к срыву сдачи объекта в установленные сроки», говорится в сообщении правительства Республики Алтай.
С 20 марта его место займет Олег Пьянков. Ранее он был начальником Государственной жилищной инспекции Республики Алтай.
Что известно об Олеге Пьянкове
Олег Пьянков начал трудовую деятельность в 1990 году в Горно-Алтайском областном драматическом театре, работал юристом в различных коммерческих организациях, затем в жилищно-коммунальном хозяйстве Горно-Алтайска. С 2008 года был первым заместителем главы администрации Майминского района. В 2014 году возглавил Государственную жилищную инспекцию Республики Алтай.