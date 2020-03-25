Алтайской думец Даниил Бессарабов рассказал молодежи о поправках в Конституцию

Основная тема встречи — обсуждаемые всеми изменения в тексте Конституции РФ. Даниил Бессарабов с позиции депутата, принимавшего в качестве зампреда Комитета по государственному строительству и законодательству непосредственное участие во внесении поправок, рассказал об их сути, и процедуре проведения общероссийского голосования.

Отвечая на вопрос, в чем суть поправок, парламентарий отметил, что необходимость точечных изменений в Основной закон продиктована временем и теми изменениями, которые произошли в стране за последние десятилетия.

— Есть определённые ожидания общества, в том числе и запрос на социальную справедливость и перемены. Мы изменились, жизнь изменилась, значит и Конституция должна меняться. Закрепляем в ней то, что для нашей страны, для каждого из нас является очевидным и важным, и для того, чтобы никому не дать возможность это изменить, — подчеркнул Бессарабов.

По его словам практический смысл поправок заключается в закреплении в Конституции значимых для людей социальных гарантий. Минимальный размер оплаты труда — не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, индексация социальных пособий и иных социальных выплат, а также гарантия регулярной индексации пенсий. Включение местного самоуправления в единую систему публичной власти. Поправки направлены на поддержку семьи, ее ценностей, всестороннюю защиту детей, обеспечение доступного и качественного образования, здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста.

«Но впереди самый важный этап — обновленная Конституция будет вынесена на всенародное голосование, где каждый житель страны сможет выразить свое отношение к поправкам. И только после этого, получив поддержку россиян, изменения войдут в Основной закон нашего государства.

И мне, безусловно, хочется, чтобы как можно больше граждан России приняло участие в определении дальнейшей судьбы своей родины. Сегодня власть — это не чиновники, это именно народ! И главное слово остается за людьми. Это абсолютный приоритет. И именно нам определять свое будущее и будущее наших детей и внуков!»