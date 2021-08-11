Напомним, что согласно закону Алтайского края о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков под индивидуальное жилищное или дачное строительство многодетные имеют право на бесплатную землю. Вот только данный закон в Алтайском крае практически нереализуем, поскольку, по словам чиновников, в регионе нет такого количества земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой. В связи с этим очередь на получение земли в крае составляет около 13 тысяч семей, из них в Барнауле — более 5 тысяч.

Весной этого года фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — За правду» в АКЗС предложила инициативу: предоставить многодетным право выбора — либо земля, либо денежная компенсация.

Правительство края признало наличие проблемы и попросило время на обсуждение инициативы справедливороссов. Как конструктивная оппозиция, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — За правду» пошла на диалог и сняла свой законопроект с рассмотрения, что, в итоге, принесло положительный результат.

Наш конструктивный диалог, в результате, позволил найти устраивающих всех вариант решения проблемы: в итоге мы вносим на предстоящую сессию компромиссный вариант законопроекта. Согласно ему, в 2022 году право на выплату денежной компенсации в размере 200 тысяч рублей получат семьи с 5 и более детьми (таких в регионе больше 2000), Затем, предполагается, что в 2023 году таким правом смогут воспользоваться семьи с 4 и более детьми, а в 2024 году и последующие годы — остальные многодетные семьи. Таким образом, у многодетных будет альтернатива: кто желает, сможет дальше ждать своей очереди на получение земельного участка, а остальные смогут «здесь и сейчас» получить вместо земли деньги, на которые они могут приобрести земельный участок, начать строить свой дом или подвести к уже имеющемуся у них дому инженерные сети. Всего в Алтайском крае проживает около 30 тысяч многодетных семей, в которых, как правило, двое родителей и, как минимум, трое детей, то есть наш законопроект потенциально затрагивает по меньшей мере 150 тысяч человек! Таким образом, благодаря реализации законопроекта мы уже в ближайшие годы сможем реально помочь значительному количеству жителей края, системно и последовательно решив такую важную и глобальную проблему как обеспечение земельными участками многодетных.