Кандидаты от «Единой России» проигрывают на выборах губернаторов во Владимире и Хабаровске

23 сентября во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернаторов. Во время первых туров, состоявшихся 9 сентября, кандидатам от партии власти в этих регионах не удалось победить сразу.

Во Владимире «качели» между кандидатами

По данным Центризбиркома, во Владимирской области после обработки 50,66% протоколов лидирует Владимир Сипягин, кандидат от ЛДПР. Он пока набрает 53,03% голосов. Представляющая «Единую Россию» действующий губернатор Светлана Орлова по предварительным данным на этот момент набрала 41,23% голосов.

Орлова лидировала после обработки первых результатов, но постепенно кандидат от партии Жириновского начал выходить вперед.

Напомним, что в первом туре за Орлову проголосовали 36,42% избирателей. За Сипягина свои голоса отдали 31,19%, пишет ФАН.

В Хабаровске признали итоги выборов

В Хабаровской области, по данным ЦИК, уже победил кандидат от ЛДПР СЕргей Фургал. После обработки 100% бюллетеней он набрал почти 70% голосов. Его соперник — действующий губернатор, представляющий «ЕР» Вячеслав Шпорт смог набрать менее 28 процентов голосов, пишет РИА Новости.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы главы Хабаровского края состоялись, результат не вызывает никаких сомнений. Однако, как уточнила председатель ЦИК, нужно дождаться официального подведения итогов, а это вправе сделать только краевая комиссия.

лава ЦИК Элла Памфилова заявила, что картина подсчета голосов на выборах выглядела однозначной. По ее словам, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, зафиксировано не было. При этом она также посетовала на «беспрецедентный уровень информационного мусора».