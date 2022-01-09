Америка готовит жесткие санкции против излюбленных Путиным отраслей экономики

По словам американских чиновников, обсуждаемые ограничения вступят в силу через несколько часов после «вторжения» российских военных на Украину. NYT отмечает, что чиновники впервые сообщили подробные детали санкционного пакета как раз перед серией дипломатических переговоров между Россией и странами Запада, которые запланированы на следующей неделе.
Газета пишет, что в последние дни США обсуждали с союзниками в том числе отключение крупнейших финансовых учреждений России от международных банковских/платежных систем, введение эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной и потребительской промышленностей, а также стратегию вооружения украинских повстанцев, которые будут вести «партизанскую войну» против российских войск.
«Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», — пишет издание.
Основное внимание в вопросе введения новых санкций, как утверждает NYT, будет уделено построенным в России истребителям, зенитным ракетным системам, противоспутниковым системам, космическим системам и новым технологиям.