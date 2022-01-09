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Политика

Америка готовит жесткие санкции против излюбленных Путиным отраслей экономики

Администрация американского президента Джо Байдена совместно с союзниками готовит новый пакет санкций против России на случай «вторжения» на Украину. Об этом пишет РБК со ссылкой на The New York Times (NYT).

Президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден.
CC0

По словам американских чиновников, обсуждаемые ограничения вступят в силу через несколько часов после «вторжения» российских военных на Украину. NYT отмечает, что чиновники впервые сообщили подробные детали санкционного пакета как раз перед серией дипломатических переговоров между Россией и странами Запада, которые запланированы на следующей неделе.

Газета пишет, что в последние дни США обсуждали с союзниками в том числе отключение крупнейших финансовых учреждений России от международных банковских/платежных систем, введение эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной и потребительской промышленностей, а также стратегию вооружения украинских повстанцев, которые будут вести «партизанскую войну» против российских войск.



«Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», — пишет издание.



Основное внимание в вопросе введения новых санкций, как утверждает NYT, будет уделено построенным в России истребителям, зенитным ракетным системам, противоспутниковым системам, космическим системам и новым технологиям.

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