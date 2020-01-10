Американская актриса Шэрон Стоун наговорила комплиментов президенту Путину

Американская актриса Шэрон Стоун считает, что президент России Владимир Путин является сильным лидером. Об этом она заявила в интервью ежемесячному мужскому журналу GQ.

При этом Стоун открыто заявила, что презирает американского лидера Дональда Трампа и не верит в его переизбрание на президентских выборах в 2020 году.

«Я считаю, что Путин сильный лидер своей страны», — сказала актриса.

По ее мнению, Владимир Путин действует исключительно в интересах России. Она отметила, что человек, который стал президентом Соединенных Штатов должен относиться к этой должности с большим почтением и смирением, с чувством личной гордости.

Шерон Стоун считает, что Трамп все еще хочет быть кем-то другим, но не президентом США.

Владимир Путин и Дональд Трамп. kremlin.ru

Собеседница журналистов издания GQ, комментируя отношения Вашингтона и Москвы, сказала, что, по ее мнению, президент США столкнулся с лидером глобальной сверхдержавы, которому практически невозможно противостоять.

Она также отметила, что если бы находилась на месте Владимира Путина — тоже воспользовалась бы слабостью Трампа.