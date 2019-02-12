Американская разведка: российские аппараты способны выводить из строя спутники

Космические аппараты-инспекторы, создаваемые в России для диагностирования технического состояния российских спутников, могут иметь двойное назначение и использоваться для выведения из строя иностранных аппаратов на орбите, утверждается в распространенном докладе Разведывательного управления Минобороны США, передает ТАСС.

«Россия продолжает проводить исследовательско-конструкторские разработки сложных орбитальных систем, которые могут иметь двойное назначение. Например, аппараты-инспекторы и спутники обслуживания способны приближаться к другим спутникам, чтобы диагностировать и устранять проблемы, которые могут вызвать нарушения в их работе. Эта же технология может также использоваться, чтобы приблизиться к иностранному спутнику и атаковать его, что может временно или полностью вывести его из строя», — говорится в докладе.

Американская разведка приводит в качестве примера запуск в 2017 году аппарата-инспектора, который «способен диагностировать техническое состояние российского спутника с минимально возможного расстояния». Но, по утверждению спецслужб США, его поведение на орбите не соответствовало заявленной цели, пишет bfm.ru.

По информации Минобороны РФ, 23 июня 2017 года с космодрома Плесецк был осуществлен запуск космической платформы, разработанной в интересах ведомства для проведения научного эксперимента по исследованию отечественного спутника средствами малого космического аппарата, запущенного с этой платформы.

В октябре 2017 года в продолжение эксперимента от малого космического аппарата было проведено отделение космического аппарата-инспектора, который способен диагностировать техническое состояние отечественного спутника с минимально возможного расстояния.