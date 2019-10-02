Американские сенаторы требуют ввести санкции в отношении российских чиновников за преследование оппозиции

Сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега-демократ Бен Кардин обратились с госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении российских чиновников, несущих, по их мнению, ответственность за преследование оппозиции в России, сообщает .

«Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан. <…> Призываем задействовать акт „О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского“ и „Глобальный акт Магнитского“ и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти нарушения прав человека», — отмечается в послании, которое подписали еще девять законодателей.

«В то время как против некоторых лиц санкции были введены, в отношении многих других, включая генерального прокурора Юрия Чайку, министра юстиции Александра Коновалова <…>, нет», — говорится в тексте.

Об акте Магнитского

Акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года.

Он предусматривает применение односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине, пишет mail.ru. В декабре 2016 года американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий возможность распространения действия «акта Магнитского» на другие страны, а не только на Россию.