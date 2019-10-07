Американские спецслужбы задержали депутата Госдумы и отказались объясниться

В ФБР отказались назвать причины задержания и допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. «У нас нет комментариев», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Сотрудники ФБР задержали российского депутата в аэропорту Нью-Йорка в ночь на 6 октября для прохождения допроса, уточняет РБК. Через час ее отпустили.

Из-за инцидента с Юмашевой посольство России направило в Госдепартамент ноту протеста. В МИД России назвали сложившуюся ситуацию враждебной акцией против России.

Кто такая Инга Юмашева

Инга Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии «Единая Россия» и представляет Республику Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам.