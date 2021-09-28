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Политика

Американские власти могут закрыть въезд в США привитым «Спутником V»

Власти США могут не пустить в страну иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», сообщает The Washington Post.

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

Согласно новым требованиям, желающие попасть в США иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными американскими властями или ВОЗ. Между тем на текущий момент «Спутник V» не получил одобрение ВОЗ, пишет bfm.ru.

Новые правила въезда в США вступят в силу в ноябре. В настоящий момент въезд в страну разрешен при отрицательном тесте на COVID-19.

В Госдуме прокомментировали публикацию издания.

Глава комитета Госдумы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий считает дискриминационным готовящееся, по данным американских СМИ, решение не пускать в США иностранцев, привитых «Спутник V», сообщает «Интерфакс».

«Таким образом, США откровенно пойдут по пути „вакцинной дискриминации“. Оснований для подобных решений — ровно ноль. Эффективность и безопасность вакцины „Спутник V“ доказана не только специалистами, но и ее практическим применением», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

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