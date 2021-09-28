Американские власти могут закрыть въезд в США привитым «Спутником V»

Власти США могут не пустить в страну иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», сообщает The Washington Post .

Согласно новым требованиям, желающие попасть в США иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными американскими властями или ВОЗ. Между тем на текущий момент «Спутник V» не получил одобрение ВОЗ, пишет bfm.ru.

Новые правила въезда в США вступят в силу в ноябре. В настоящий момент въезд в страну разрешен при отрицательном тесте на COVID-19.

В Госдуме прокомментировали публикацию издания.

Глава комитета Госдумы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий считает дискриминационным готовящееся, по данным американских СМИ, решение не пускать в США иностранцев, привитых «Спутник V», сообщает «Интерфакс».