Американские власти могут закрыть въезд в США привитым «Спутником V»

Согласно новым требованиям, желающие попасть в США иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными американскими властями или ВОЗ. Между тем на текущий момент «Спутник V» не получил одобрение ВОЗ, пишет bfm.ru.
Новые правила въезда в США вступят в силу в ноябре. В настоящий момент въезд в страну разрешен при отрицательном тесте на COVID-19.
В Госдуме прокомментировали публикацию издания.
Глава комитета Госдумы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий считает дискриминационным готовящееся, по данным американских СМИ, решение не пускать в США иностранцев, привитых «Спутник V», сообщает «Интерфакс».
«Таким образом, США откровенно пойдут по пути „вакцинной дискриминации“. Оснований для подобных решений — ровно ноль. Эффективность и безопасность вакцины „Спутник V“ доказана не только специалистами, но и ее практическим применением», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.