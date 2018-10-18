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Американские военные уверены, что в скором времени начнется война

Почти половина американских военных уверены, что США будут в скором времени будут участвовать в крупном военном конфликте. И это может случиться уже в 2019 году, пишет Military Times.

Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru

В то же время другая половина военнослужащих считает начало военных действий маловероятным. Для сравнения — год назад так считали две трети респондентов.

Опрошенные заявили, что угроза исходит в первую очередь от таких стран, как Россия и Китай. Северная Корея, ранее считавшаяся главным врагом США, передвинулась на седьмую позицию. Также американские военные видят опасность в деятельности радикальных исламистов и террористов.

В исследовании не уточняется, будет ли это Третья мировая война или локальный конфликт, пишет «Росбалт».

Между тем министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что Россия и Китай вряд ли смогут создать военный союз, несмотря на проведение крупных совместных учений.

Ранее сообщалось, что на Украине провели учебные бои между истребителями Су-27 ВС ВСУ и F-15C Eagle Национальной Гвардии США.

Истребители отечественной разработки ОКБ Сухого показали себя лучше американских за счет большей маневренности и механизации.

Что за маневры проходят на Украине

Международные маневры, проходящие на Украине с 8 по 19 октября, объединяют девять стран, восемь из которых являются членами НАТО.

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