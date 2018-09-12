Глава Пентагона не верит в военный союз России и Китая

«Я думаю, что эти страны действуют в своих интересах. Я мало вижу того, что в долгосрочной перспективе объединяет Россию и Китай», — сказал Мэттис журналистам 11 сентября, отвечая на вопрос, не означает ли проведение крупных совместных учений формирование между этими странами военного альянса.

Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из КНР и Монголии. С китайской стороны в учениях задействуют около трех тысяч военнослужащих, 30 самолетов и вертолетов.

Китай в настоящее время является одним из главных торговых партнеров России, в том числе по закупкам военно-технической продукции. Страны сотрудничают на многих международных площадках таких как ООН, ШОС, БРИКС и других. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в открытии работы Восточного экономического форму во Владивостоке, где прошли его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.