Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 декабря -31°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
397

Американские журналисты мрачно пишут об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Авангард»

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Авангард» оценили в прессе США. Американские издания пишут, что защиты от такого планирующего крылатого боевого комплекса у их страны нет, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин в Национальном центре управления обороной наблюдал за пуском ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. 26 декабря 2018 года.
Владимир Путин в Национальном центре управления обороной наблюдал за пуском ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. 26 декабря 2018 года.
http://kremlin.ru

Редакция журнала National Interest поговорила с военных экспертов, те мрачно отозвались о способностях США перехватывать нашу новую ракету.

Напимер, глава стратегического командования США Джон Хайтен говорит, что пентагон не располагает какой-либо защитой, способной предотвратить применение этого оружия. Для такого вида вооружения, которое способно нести ядерный заряд, даже пятидесятипроцентная вероятность перехвата — недопустимая угроза.

Журнал пишет, что размещение «Авангарда» в 2016 году позволит России опередить Соединенные Штаты и КНР в гонке гиперзвуковых вооружений.

Мощное обновление: за 6 лет в России в 30 раз выросло число крылатых ракет
Политика

Издание Washington Examiner считает, что российский комплекс «Авангард» превосходит любую гиперзвуковую систему Америки. Однако там пишут, что у пентагона есть более развитые системы наведения на цель, в то время как ударные возможности России, а также материально-техническое и организационное обеспечение ниже, чем американские.

В этом СМИ заявляют в случае войны система противоракетной обороны США будет численно подавлена российскими ракетами. Но редакция уверена, что США все равно одержит победу в ядерной войне с нашей страной, даже если потери среди гражданского населения будут ужасны.

Телеканал CNBC, ссылаясь на данные разведки, отмечает, что новое российское вооружение отличается высокой маневренностью и непредсказуемостью, что затрудняет его отслеживание. Исходя из информации, что гиперзвуковые летательные аппараты примут на вооружение в России к 2020 году, это будет «значительным шагом», который позволит Москве превзойти США и Китай в этом отношении.

Напомним, что 26 декабря президент России Владимир Путин в Национальном центре управления обороной наблюдал лётные испытания, в ходе которых осуществлён успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость