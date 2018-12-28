Американские журналисты мрачно пишут об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Авангард»

Редакция журнала National Interest поговорила с военных экспертов, те мрачно отозвались о способностях США перехватывать нашу новую ракету.
Напимер, глава стратегического командования США Джон Хайтен говорит, что пентагон не располагает какой-либо защитой, способной предотвратить применение этого оружия. Для такого вида вооружения, которое способно нести ядерный заряд, даже пятидесятипроцентная вероятность перехвата — недопустимая угроза.
Журнал пишет, что размещение «Авангарда» в 2016 году позволит России опередить Соединенные Штаты и КНР в гонке гиперзвуковых вооружений.
Издание Washington Examiner считает, что российский комплекс «Авангард» превосходит любую гиперзвуковую систему Америки. Однако там пишут, что у пентагона есть более развитые системы наведения на цель, в то время как ударные возможности России, а также материально-техническое и организационное обеспечение ниже, чем американские.
В этом СМИ заявляют в случае войны система противоракетной обороны США будет численно подавлена российскими ракетами. Но редакция уверена, что США все равно одержит победу в ядерной войне с нашей страной, даже если потери среди гражданского населения будут ужасны.
Телеканал CNBC, ссылаясь на данные разведки, отмечает, что новое российское вооружение отличается высокой маневренностью и непредсказуемостью, что затрудняет его отслеживание. Исходя из информации, что гиперзвуковые летательные аппараты примут на вооружение в России к 2020 году, это будет «значительным шагом», который позволит Москве превзойти США и Китай в этом отношении.
Напомним, что 26 декабря президент России Владимир Путин в Национальном центре управления обороной наблюдал лётные испытания, в ходе которых осуществлён успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.