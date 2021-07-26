Американский адмирал рассказал о новой мировой войне

Новый конфликт планетарного масштаба, который может произойти уже в ближайшем будущем, описали в своей совместной книге «2034: Роман о будущей мировой войне» отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и литератор Эллиот Акерман.

По мысли авторов, новая мировая война случится в 2034 году. К глобальному столкновению приведет конфликт США и Китая в Южно-Китайском море.

В будущем на полях сражений будут преобладать дроны и беспилотная военная техника.

Одновременно с боевыми действиями произойдут масштабные хакерские атаки на системы противника, пишет News.ru.

Адмирал Ставридис считает, что для будущей войны США станут обучать небольшие группы элитного спецназа, который оснастят системами на основе новейших биотехнологий.

«Нам нужно признать, что оружие будущего станет беспилотным или вообще автономным. Мы продолжаем создавать и приобретать вооружения, предназначенные для конфликтов прошлого», — резюмируют авторы.

Фрагмент книги публикует издание National Interest.