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Политика

Американский адмирал встревожился из-за российских подлодок в Средиземном море

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго забеспокоился из-за активности российских подводных лодок в Средиземном море, пишет РИА Новости.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Он отметил, что современные тихие дизельные субмарины России оснащены ударным ракетным комплексом «Калибр», который способен поразить «любую столицу Европы или Африки». Фогго пришел к выводу, что это повод для расширения американского присутствия в Европе.

«Это указывает на необходимость постоянного высокоэффективного морского присутствия в европейских водах», — уверен адмирал.

По его словам, США необходимо выработать новую стратегию, которая позволит Пентагону двигаться вперед в условиях «все более усложняющегося геостратегического ландшафта».

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