Американский адмирал встревожился из-за российских подлодок в Средиземном море

Он отметил, что современные тихие дизельные субмарины России оснащены ударным ракетным комплексом «Калибр», который способен поразить «любую столицу Европы или Африки». Фогго пришел к выводу, что это повод для расширения американского присутствия в Европе.
«Это указывает на необходимость постоянного высокоэффективного морского присутствия в европейских водах», — уверен адмирал.
По его словам, США необходимо выработать новую стратегию, которая позволит Пентагону двигаться вперед в условиях «все более усложняющегося геостратегического ландшафта».