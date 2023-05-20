Американский аналитик назвал три причины не принимать Украину в НАТО

Американский аналитик Джон Дени рассказал, почему Украину не стоит принимать в НАТО. Об этом сообщает Life.ru.

По его мнению, украинские войска с малой вероятностью победят российскую армию. Наиболее вероятным вариантом окончания событий он видит политическое соглашение.

Также он объяснил, что вступление Украины в НАТО убедит Россию в правильности выбранной политики и усугубит противостояние с Западом.

Эксперт добавил, что в случае вступления Украины в альянс его устои будут подорваны, а Украина в целом не готова стать частью НАТО.

Он объяснил свою позицию тем, что в Украине низкий уровень демократических основ и приверженности западным ценностям.

Ранее американский журналист заявил, что страны ЕС тайно призывают Зеленского остановить конфликт.