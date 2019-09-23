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Политика

Американский генерал пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море, передает РИА Новости.

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

Американский генерал заявил, что когда силы Североатлантического альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, РФ якобы закрывает к ним проходы.

«Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — заявил военный. В этой связи он подчеркнул, что НАТО необходимо наращивать свои силы в Черноморском регионе.

Отметим, что с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, а вместе с тем в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины проходили военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2019.

Эти учения в российском МИДе назвали «опасной идеей».

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