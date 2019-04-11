Американский военный объяснил выгоду США от «угрозы» из Москвы

Военный подчеркнул, что нет необходимости размещения войск США за рубежом для противостояния России и Китаю.
«Никакие российские армии не собираются на границах Европы, готовясь напасть на Запад и завоевать Европу. Ничего такого нет», — отметил он. По словам Макгрегора, таких армий просто не существует, а размещение военного американского контингента за пределами США выгодно узкому кругу людей, которые получают от этого прибыль.
«Существующие лобби располагают колоссальными средствами и платят людям на Капитолийском холме огромные суммы за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном», — сказал полковник. Он назвал военное присутствие США в Европе «кассовым аппаратом», сообщает «Федеральное агентство новостей».