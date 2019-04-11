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Политика

Американский военный объяснил выгоду США от «угрозы» из Москвы

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор назвал неоправданным размещение американских войск и военных баз в Европе. От отметил, что Россия не собирается атаковать европейские страны, пишут «Известия» со ссылкой на FoxNews.

Армия США.
Армия США.
"Force Reconnaissance Detachment Deck Shoot" by dvidshub is licensed under CC BY, part from original.

Военный подчеркнул, что нет необходимости размещения войск США за рубежом для противостояния России и Китаю.

«Никакие российские армии не собираются на границах Европы, готовясь напасть на Запад и завоевать Европу. Ничего такого нет», — отметил он. По словам Макгрегора, таких армий просто не существует, а размещение военного американского контингента за пределами США выгодно узкому кругу людей, которые получают от этого прибыль.

«Существующие лобби располагают колоссальными средствами и платят людям на Капитолийском холме огромные суммы за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном», — сказал полковник. Он назвал военное присутствие США в Европе «кассовым аппаратом», сообщает «Федеральное агентство новостей».

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