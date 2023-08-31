Американский журналист назвал возможную дату начала войны США с Россией

Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение о развязке противостояния между Россией и США, сообщает РИА "Новости" .

В своем интервью журналист предположил, что администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране.

Также, по его мнению, преследование политических оппонентов ставит членов администрации нынешнего президента США на путь, с которого невозможно свернуть из-за страха быть преследуемыми в случае проигрыша.

Такер Карлсон отметил, что США могут оказаться в ситуации, когда ракеты "случайно" упадут в Польше, обвинят в этом Россию и начнут войну.

Ранее Латвия потребовала от нескольких тысяч россиян уехать из страны.