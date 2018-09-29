Сенсация: американское СМИ написало о непобедимом компьютерном «вирусе Путина»

Издание утверждает, что вирусная программа якобы уже обнаружена компанией ESET по европейской безопасности. И автор статьи, ссылаясь на доклад этой компании, пишет: «Если этот новый вирус Путина до вас доберётся, то можете не утруждать себя чисткой жёсткого диска. Просто выкиньте ваш компьютер».
И все это доказывает, то хакеры, известные как Fancy Bear, могут быть еще более опасными, чем считалось раньше. Хакеры-программисты связаны с ГРУ, считает автор статьи (ныне это Главное управление Генштаба ВС России).
The Daily Beast — новостной веб-сайт, посвященный политике и поп-культуре, создан в 2008 году. Согласно сайту ИноСМИ, редакция всю политику определила так: «Мы ищем сенсационные новости, скандалы и байки о тайных мирах; нам нравится выступать против хулиганов, фанатиков и лицемеров». Сайт поселяют более 20 млн читателей в день.