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Сенсация: американское СМИ написало о непобедимом компьютерном «вирусе Путина»

Американское издание The Daily Beast, специализирующееся на публикации сенсационной информации, сообщило о «новом российском компьютерном вирусе», от которого «невозможно избавиться», сообщает Russia Today. Издание называет его новым русским оружием, которое разработано группой хакеров по заданию ГРУ.

Fancy Bear - так издание изображает русских хакеров.
Fancy Bear - так издание изображает русских хакеров.
Altapress.ru

Издание утверждает, что вирусная программа якобы уже обнаружена компанией ESET по европейской безопасности. И автор статьи, ссылаясь на доклад этой компании, пишет: «Если этот новый вирус Путина до вас доберётся, то можете не утруждать себя чисткой жёсткого диска. Просто выкиньте ваш компьютер».

И все это доказывает, то хакеры, известные как Fancy Bear, могут быть еще более опасными, чем считалось раньше. Хакеры-программисты связаны с ГРУ, считает автор статьи (ныне это Главное управление Генштаба ВС России).

The Daily Beast — новостной веб-сайт, посвященный политике и поп-культуре, создан в 2008 году. Согласно сайту ИноСМИ, редакция всю политику определила так: «Мы ищем сенсационные новости, скандалы и байки о тайных мирах; нам нравится выступать против хулиганов, фанатиков и лицемеров». Сайт поселяют более 20 млн читателей в день.

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