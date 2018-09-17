Западные СМИ ужаснулись залпу российской установки, которую показали Путину

Во время учений «Восток-2018» на полигоне Цугол Владимиру Путину продемонстрировали залп установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Эти кадры потрясли британских журналистов издания The Sun , которые заявили, что у них «кровь стынет в жилах» от залпа «Урагана», передает «Звезда».

«Россия позволила миру взглянуть на устрашающую РСЗО „Ураган“ на крупнейших военных учениях за последние десятилетия», — написали в The Sun. По словам напуганных британцев, на «ужасающих» кадрах «20-тонная военная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами» со скоростью два раза в секунду".

Также издание со ссылкой на экспертов отметило, что несмотря на простоту и неприхотливость в обслуживании, боевая машина отличается невероятной надежностью, пишут «Известия».

Как проходили учения «Восток-2018»

Владимир Путин на учениях «Восток-2018». Полигон Цугол , 13 сентября 2018 года. kremlin.ru

17 сентября в России заканчиваются учениях «Восток-2018», которые проходили с 11 сентября в Центральном и Восточном военных округа. В них принимали участие 300 тысяч военных, более 37 тысяч единиц техники. Вместе с российскими военными там тренировались представители монгольской и китайской армий. В этих маневрах были задействованы и военнослужащие, расквартированные в Алтайском крае.

На полигоне Цугол, где проходил один из этапов учений «Восток-2018», принимали участие до 25 тысяч российских военнослужащих, более 7 тысяч единиц техники, около 250 самолетов и вертолетов. От армии Китая — 3,5 тысяч военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов. Наблюдать за действиями группировки войск на полигоне Цугол приглашены иностранные наблюдатели и военные атташе. 3 сентября Цугол посетил Владимир Путин.