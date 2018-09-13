Путин оглядел с вертолета бронетехнику китайской армии

3 сентября президент Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу прибыл на маневры «Восток-2018». Глава государства посетил полигон Цугол в Забайкальском крае, где с вертолета осмотрел движение колонны китайской бронетехники в сопровождении российских автомобилей, сообщае т официальный сайт Кремля.

Владимир Путин, Сергей Герасимов и Сергей Меняйло на полигоне Цугол. 13 сентябяр 2018 года.

Позже главе государство показали масштабные маневры с участием российских танков, артиллерии, зенитных установок, а также авиации ВКС и боевых вертолетов сухопутных сил.

В учениях также принимает участие полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Что такое учения «Восток-2018»

В военных учениях «Восток-2018», которые проходят с 11 по 17 сентября в Центральном и Восточном военных округах, принимают участие 300 тысяч военных, более 37 тысяч единиц техники. Вместе с российскими военными там тренируются представители монгольской и китайской армии. В этих маневрах задействаны и военнослужащие, расквартированные в Алтайском крае.

На полигоне Цугол, где проходит один из этапов учений «Восток-2018», примут участие до 25 тысяч российских военнослужащих, более 7 тысяч единиц техники, около 250 самолетов и вертолетов. От армии Китая — 3,5 тысяч военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов. Наблюдать за действиями группировки войск на полигоне Цугол приглашены иностранные наблюдатели и военные атташе.