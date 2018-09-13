Путин оглядел с вертолета бронетехнику китайской армии

Позже главе государство показали масштабные маневры с участием российских танков, артиллерии, зенитных установок, а также авиации ВКС и боевых вертолетов сухопутных сил.
В учениях также принимает участие полпред президента в СФО Сергей Меняйло.
Что такое учения «Восток-2018»
В военных учениях «Восток-2018», которые проходят с 11 по 17 сентября в Центральном и Восточном военных округах, принимают участие 300 тысяч военных, более 37 тысяч единиц техники. Вместе с российскими военными там тренируются представители монгольской и китайской армии. В этих маневрах задействаны и военнослужащие, расквартированные в Алтайском крае.
На полигоне Цугол, где проходит один из этапов учений «Восток-2018», примут участие до 25 тысяч российских военнослужащих, более 7 тысяч единиц техники, около 250 самолетов и вертолетов. От армии Китая — 3,5 тысяч военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов. Наблюдать за действиями группировки войск на полигоне Цугол приглашены иностранные наблюдатели и военные атташе.