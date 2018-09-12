На Алтае военные гоняли по лесу на танках

В Алтайском крае военнослужащие танковых подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели упражнения по экстремальному вождению на танках Т-72Б2, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Механики-водители преодолевали неподготовленный участок трассы длиной более 10 километров. На дистанции были различные препятствия: водная преграда, колейный мост, противотанковый ров.

Кроме того, военнослужащие отработали упражнения по экстремальному вождению — разворот танка на 90 градусов, преодоление подъемов и спусков в условиях лесистой местности, — отмечают в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что нормативы выполняли на максимальных скоростях. Также механики-водители отработали установку противоминных тралов на танки Т-72Б2 и погрузку техники на железнодорожные платформы.

Справка

Сорок первая общевойсковая амия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.