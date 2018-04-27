На Урале водитель на "Волге" протаранил постамент с танком

26 апреля в 22:19 произошло необычное ДТП в Кургане: водитель "Волги" не справился с управлением и влетел в постамент пьедестала "Памятник танкистам". Случайные свидетели смогли снять исход аварии на видео.
Машина не просто задела постамент, а въехала прямо в его центр.
На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. В комментариях к посту подписчики группы "ВКонтакте" в юмористической форме пытались установить виновника аварии: "Понаставят танков, не объехать, не пройти", "Танк по страховке получит, это подстава", пишет ura.ru.
За рулем автомобиля находился 50—летний водитель. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
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