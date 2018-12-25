Американца, приплывшего на Чукотку и попросившего политического убежища, увезли в Москву

По решению суда, задержанного на Чукотке гражданина США, судебные приставы сопроводили в Москву, пишет RT. Мужчина приплыл из Америки еще в августе на лодке и попросил политического убежища. Его задержали российские пограничники.

Чукотские судебные приставы сообщили, что «анадырским городским судом было вынесено решение о помещении гражданина иностранного государства, нарушившего режим пребывания на территории России, в Центр временного содержания иностранных граждан».

Американца отправили в Москву на самолете. Он будет находится в столичном центре до того, как будут подготовлены документы для его возвращения на родину.

В августе СМИ писали, что этого гражданина США, показавшего водительское удостоверение, подтверждающее его личность, задержали в среду в чукотском селе Лаврентия. Нелегально пересёкший российскую границу иностранец заявил, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски и решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию. Здесь он попросил политического убежища.