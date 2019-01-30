Американцы назвали подводные лодки, способные уничтожить мир за полчаса

По версии издания, «потенциальными убийцами планеты» являются российские подводные лодки проекта 955 «Борей». Они отличаются превосходной скрытностью, являясь при этом носителями баллистических ракет.
Кроме того, в рейтинг попали субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М», пишет glas.ru.
Последние могут подобраться к восточному побережью США на 2 тысячи км и с этого расстояния поразить все цели вплоть до Великих озер.
В рейтинге есть и американские подлодки — субмарины типа «Огайо» и новейшие атомарины типа «Колумбия».
«Эти машины, обладая превосходными характеристиками и мощнейшим арсеналом, могут уничтожить планету за 30 минут», — говорится в публикации.