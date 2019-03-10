Госдеп США не осудил своего дипломата, провозившего мину в багаже в аэропорту Шереметьево

Власти США заявили, что в курсе инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где 9 марта сотрудник посольства США в России пытался провести в багаже мину со взрывателем. Но утверждают, что угрозы другим пассажирам мина не представляла, сообщает ТАСС;