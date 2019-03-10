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Политика

Госдеп США не осудил своего дипломата, провозившего мину в багаже в аэропорту Шереметьево

Власти США заявили, что в курсе инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где 9 марта сотрудник посольства США в России пытался провести в багаже мину со взрывателем. Но утверждают, что угрозы другим пассажирам мина не представляла, сообщает ТАСС;

Шереметьево.
Шереметьево.
wikimedia.org

Инцидент произошел в субботу 9 марта в аэропорту Шереметьево. Сотрудник посольства США пытался пронести в багаже мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. В МИД России сочли эту историю сознательной провокацией.

По мнению МИДа, Вашингтон старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около границ России, но и изнутри.

В США очень спокойно прокомментировали инцидент. Представитель Госдепартамента США сообщил ТАСС, что упомянутый дипломат благополучно покинул территорию России.

«Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», — сказал представитель госдепартамента.

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