Американцы отработали бомбардировку российской базы под Калининградом

Как передает РИА Новости, самолет ВВС США стартовал с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. В 15:40 по московскому времени воздушное судно заметили у границ Калининградской области.
15:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 октября 2019 г.
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H Stratofortress ВВС США????????( 2BW | 20BS), бортовой номер 61-0025, позывной #BRIG01, взлетевший с авиабазы Файрфорд???????? RAF #Fairford (#ICAO: #EGVA) выполняет отработку бомбардировки базы балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/3lJUP6NZkI
Бомбардировщик летел на высоте более шести километров. Скорость полета составила около 663 километра в час.
Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress совершили тренировочный полет над Черным морем и отработали бомбардировку Крыма.