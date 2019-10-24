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Политика

Американцы отработали бомбардировку российской базы под Калининградом

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress отработал бомбардировку базы российского Балтийского флота в Калининградской области, говорят данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Военный истребитель ВС США.
Военный истребитель ВС США.
СС0

Как передает РИА Новости, самолет ВВС США стартовал с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. В 15:40 по московскому времени воздушное судно заметили у границ Калининградской области.

Бомбардировщик летел на высоте более шести километров. Скорость полета составила около 663 километра в час.

Ранее сообщалось, что два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress совершили тренировочный полет над Черным морем и отработали бомбардировку Крыма.

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