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Политика

Американцы посетили Крым и поняли, почему его жители выступили за присоединение к России

На майские праздники в Крым приехала делегация общественников в составе 20 человек — из Великобритании, Швеции, Израиля, Непала, США. Представители штатов заявили, что поняли, почему крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, сообщили «РИА Новости».

Крым
Крым
архив компании "Авианебо"

Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер.

«Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — сказал РИА Новости Макинтаер.

В русскоязычном интернете altapress.ru не удалось найти информацию об организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе», ее целях, задачах и программе. Как пишется англоязычная версия названия организации, федеральные СМИ не указывают. Имя ее основателя — Брюс Гэнон, но данных о нем также нет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Страны Европы и США также официально не признали присоединение Крыма к России и в связи с этим вводят экономические санкции.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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