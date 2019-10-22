Американцы считают причиной ЧП под Северодвинском подъем ракеты со дна моря

«Причиной взрыва стал серьезный сбой у „Буревестника“. Произошла неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, когда российские специалисты поднимали ракету со дна», — сказал он в интервью The Washington Times.
При этом он признал, что выброс радиации при взрыве практически не составил опасности для населения.
По словам зампомощника госсекретаря США, «ракета лежала на дне с тех пор, как в начале прошлого года состоялось ее неудачное испытание вблизи крупного населенного пункта». Динанно подчеркнул, что американская сторона усмотрела со стороны РФ попытки скрыть информацию о случившемся, пишет bfm.ru.
Что произошло
Взрыв произошел 8 августа на полигоне в Архангельской области, расположенном в 30 километрах от Северодвинска, недалеко от поселка Ненокса, где находится 45-й центральный морской испытательный полигон ВМФ России.
Погибли пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ.
Ранения получили трое военных и трое специалистов «Росатома».
Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.
После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.