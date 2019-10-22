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Политика

Американцы считают причиной ЧП под Северодвинском подъем ракеты со дна моря

Госдеп США полагает, что взрыв в Неноксе (Архангельская область) в августе 2019 года произошел при подъеме со дна моря крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», заявил зампомощника госсекретаря Томас Динанно, пишет «Интерфакс».

Брошенные после взрыва понтоны.
Брошенные после взрыва понтоны.
Стоп-кадр YouTube

«Причиной взрыва стал серьезный сбой у „Буревестника“. Произошла неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, когда российские специалисты поднимали ракету со дна», — сказал он в интервью The Washington Times.

При этом он признал, что выброс радиации при взрыве практически не составил опасности для населения.

По словам зампомощника госсекретаря США, «ракета лежала на дне с тех пор, как в начале прошлого года состоялось ее неудачное испытание вблизи крупного населенного пункта». Динанно подчеркнул, что американская сторона усмотрела со стороны РФ попытки скрыть информацию о случившемся, пишет bfm.ru.

Что произошло

Взрыв произошел 8 августа на полигоне в Архангельской области, расположенном в 30 километрах от Северодвинска, недалеко от поселка Ненокса, где находится 45-й центральный морской испытательный полигон ВМФ России.

Радиация, дозиметр.
Радиация, дозиметр.
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Погибли пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ.

Ранения получили трое военных и трое специалистов «Росатома».

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

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