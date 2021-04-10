Американцы согласились с Лавровым и назвали внешнюю политику Соединенных штатов «тупой»

Слова главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о «тупой» политике США в отношении России нашли отклик в сердцах американцев. С политиком согласились зрители телеканала Fox New. Новость об этом с подборкой громких цитат появилась на портале Информагентства РАИ Новости.

Все началось с заявления министра о санкциях Америки: старые не достигали поставленной цели, а новые попытки надавить на Москву были обречены на провал.

Издание отметило, что многие американцы поддержали позицию министра. Они раскритиковали главу Белого дома Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис за их необдуманные решения.

Сергей Лавров. mid.ru

Вот, что они об этом умают.

«Лавров прав. Мы тупые! И наша политика в отношении России тоже тупая! Все, что сделал Байден к настоящему моменту — сплошная тупизна! Потому что сам Байден тупой!» — цитирует РИА Новости пользователя с ником Space_the_Final_Frontier.

«Я вам скажу, кто тупой… Джо Байден и Камала Харрис оба тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и зараженные коррупцией», — считает nj2fla.

«Ситуация на Украине накалилась сразу же после звонка Байдена тамошнему президенту. Байдену нужна война! И его марионетка на Украине делает то, что приказывает ему коррумпированный хитрый Байден», — заявляет solute.

Джо Байден и Барак Обама. из открытых источников в интернете

«Совершенно неправильно было бы заявлять, что у США вообще есть какая-то политика в отношении России. У Байдена просто не хватает мозгов для того, чтобы иметь политику в отношении хотя бы чего-нибудь», — полагает BigDave121.