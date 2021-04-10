Американцы согласились с Лавровым и назвали внешнюю политику Соединенных штатов «тупой»

Все началось с заявления министра о санкциях Америки: старые не достигали поставленной цели, а новые попытки надавить на Москву были обречены на провал.
Издание отметило, что многие американцы поддержали позицию министра. Они раскритиковали главу Белого дома Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис за их необдуманные решения.
Вот, что они об этом умают.
«Лавров прав. Мы тупые! И наша политика в отношении России тоже тупая! Все, что сделал Байден к настоящему моменту — сплошная тупизна! Потому что сам Байден тупой!» — цитирует РИА Новости пользователя с ником Space_the_Final_Frontier.
«Я вам скажу, кто тупой… Джо Байден и Камала Харрис оба тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и зараженные коррупцией», — считает nj2fla.
«Ситуация на Украине накалилась сразу же после звонка Байдена тамошнему президенту. Байдену нужна война! И его марионетка на Украине делает то, что приказывает ему коррумпированный хитрый Байден», — заявляет solute.
«Совершенно неправильно было бы заявлять, что у США вообще есть какая-то политика в отношении России. У Байдена просто не хватает мозгов для того, чтобы иметь политику в отношении хотя бы чего-нибудь», — полагает BigDave121.
«Перечислить вам страны, в которые вторглись США, или к вторжению в которые они приложили свои ручонки? Таких стран десятки! У Соединенных Штатов есть свои частные армии! Надеюсь, у байденовских неоконсерваторов хватит ума не начинать войну с Россией — мы проиграем ее в течение 30 дней. У нас нет людских резервов», — написал DaCultfider.