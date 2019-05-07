Аналитик CNN заявила, что Трамп попался в ловушки, которые расставил Путин

Хотя тон у главного антитрамповского телеканала более резкий, чем у большинства изданий, но месседж почти везде один — глава Белого дома не оказал должного давления на президента РФ, а его последующие реплики сыграли на руку России.

«Пресс-секретарь Кремля»

Ведущий CNN Джейк Таппер тут же назвал Дональда Трампа «пресс-секретарем Кремля», а аналитик CNN и экс-член Совета нацбезопасности США Саманта Виноград в публикации «Путин расставил ловушки, и Трамп в них попался» перечислила обвинения в отношении американского лидера: отчет Мюллера назвал «российским фейком» и транслировал слова Путина про гору и мышь; вопреки всему, утверждал, что Россия «не планирует вмешиваться» в ситуацию в Венесуэле, а также не стал предупреждать Кремль о недопустимости вмешательства в выборы 2020 года.

«Комментарии Трампа по итогам телефонных переговоров легко перепутать с отчетом на сайте Кремля — все как по нотам», — заключает CNN.

Венесуэла

Наиболее противоречивой темой беседы двух лидеров американская пресса сочла Венесуэлу. Заголовок New York Post: «Трамп противоречит собственным советникам по поводу роли России в Венесуэле».

Издание приводит свежие заявления высокопоставленных членов администрации США, которые идут вразрез со словами главы Белого дома о невмешательстве Москвы в дела Каракаса.

Среди прочего советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что «Мадуро удерживает власть только благодаря поддержке России и Кубы», а глава Госдепартамента Майк Помпео сообщил, что венесуэльский лидер был готов бежать в Гавану, самолет уже был выведен на взлетно-посадочную полосу и только российской стороне удалось его отговорить.

Дальнейшие действия США

Особого внимания заслуживает статья в журнале Time за авторством бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса. В публикации «Отчет Мюллера ясно показывает: американский ответ России был слишком слабым» приводится фактически подробное «меню» дальнейших действий США.

Ставридис предлагает не ограничиваться мерами в отношении российского бизнеса, банков и энергетических компаний, описанными в нескольких внесенных в конгресс законопроектах. Среди самых ярких предложений адмирала в отставке: меры в отношении российских спортивных команд, оркестров и дипломатических делегаций, запрет на въезд для высших чиновников и даже визовые ограничения для всех россиян вообще, пишет bfm.ru.

Также Ставридис советует Вашингтону подумать об обнародовании информации о зарубежных активах верхушки российской власти и об «использовании кибервозможностей для блокирования доступа к этим счетам». У США «есть все необходимые инструменты для ответа на российское вмешательство, но пока их использовали недостаточно масштабно», заключает экс-командующий НАТО в Европе.

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