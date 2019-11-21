Аналитики обнаружили запрос россиян на смену партии власти

Большинство россиян (63%) считают, что в стране есть такой институт, как «партия власти». И только 24% не согласны с этим тезисом, сообщает РБК .

Из тех, кто уверен в существовании такой партии, чуть более половины — 51% — выступают за ее сменяемость, говорится в итогах исследования, проведенного ВЦИОМом и Институтом развития парламентаризма «Прекрасная „Единая Россия“ будущего», пишет bfm.ru.

Социологи также отметили интересную деталь — среди не одобряющих деятельность главы государства Владимира Путина периодическую смену партии власти поддерживают 82%, и лишь 11% говорят о том, что она меняться не должна. Среди сторонников президента в пользу несменяемости партии власти высказались 49%, а 39% поддерживают ее периодическую смену, пишет ura.ru.

Опрос проеден среди 1600 респондентов. Исследование было представлено в преддверии съезда «Единой России», который пройдет 23 ноября.