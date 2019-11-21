Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 ноября -27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Аналитики обнаружили запрос россиян на смену партии власти

Большинство россиян (63%) считают, что в стране есть такой институт, как «партия власти». И только 24% не согласны с этим тезисом, сообщает РБК.

"Единая Россия".
"Единая Россия".
Анна Зайкова

Из тех, кто уверен в существовании такой партии, чуть более половины — 51% — выступают за ее сменяемость, говорится в итогах исследования, проведенного ВЦИОМом и Институтом развития парламентаризма «Прекрасная „Единая Россия“ будущего», пишет bfm.ru.

Социологи также отметили интересную деталь — среди не одобряющих деятельность главы государства Владимира Путина периодическую смену партии власти поддерживают 82%, и лишь 11% говорят о том, что она меняться не должна. Среди сторонников президента в пользу несменяемости партии власти высказались 49%, а 39% поддерживают ее периодическую смену, пишет ura.ru.

Опрос проеден среди 1600 респондентов. Исследование было представлено в преддверии съезда «Единой России», который пройдет 23 ноября.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость