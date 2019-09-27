Андрей Малахов в телеэфире устроил международный скандал

В МИД Киргизии вызван советник-посланник посольства России. Внешнеполитическое ведомство страны выразило озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики, говорится в распространенном 27 сентября киргизским внешнеполитическим ведомством сообщении, передает .

«В ходе встречи представитель МИД отметил ситуацию вокруг высказываний известного российского телеведущего в эфире телепередачи „Прямой эфир с Андреем Малаховым“ от 24 сентября 2019 года относительно ДТП с участием гражданина Кыргызской Республики Исламбека Акбарова», — отмечает ведомство.

Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий «некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом», в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

Во время эфира от 24 сентября Малахов сделал предположение, что Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить ДТП.

«Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», — пишет МИД Киргизии.