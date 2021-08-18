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Политика
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Андрей Турчак: «Пятый номер символизирует пятерку, с которой „Единая Россия“ идет на выборы»

Партия заняла пятый номер в избирательном бюллетене

Для «Единой России» непринципиальна позиция в бюллетене на выборах в Госдуму, потому что избиратели голосуют за программу, с которой партия идет на выборы, и за ее предложения по развитию страны. А также за три базовых принципа — это защита, забота и благополучие граждан, заявил по итогам жеребьевки секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Андрей Турчак.
Андрей Турчак.
Пресс-служба «Единой России».

«Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы идем на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Каждый из них профессионал своего дела. Уверен, что они все вместе приведут нашу партию к победе», — сказал он.

Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» заинтересована в чистой и честной победе.

«Безусловно мы довольны сегодняшней жеребьевкой. Мы попали точно в пятерку. Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе. То, что отличает „Единую Россию“ от других политических партий», — подчеркнул секретарь Генсовета.

Большое число партий в избирательном списке — свидетельство того, что у граждан есть выбор, считает Андрей Турчак. Он напомнил также, что в этом году «Единая Россия» выдвинула более 600 кандидатов в Госдуму по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку.

«Все они прошли проверку. Мы рассчитываем, что партия безупречно проведет избирательную кампанию и непосредственно три дня голосования 17−19 сентября», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, процедура жеребьевки прошла 16 августа в Центризбиркоме. Шарик с номером партии в избирательном бюллетене из лототрона в ЦИК достал Андрей Турчак. В жеребьевке приняли участие 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва. Они назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года и будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Ранее на площадке Центризбиркома девять политических сил подписали инициированное «Единой Россией» соглашение «За безопасные выборы».

Напомним, 12 августа Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму.

По предложению Президента Владимира Путина на Съезде «Единой России» в июне в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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