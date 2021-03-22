Англия намерена создать «антироссийский» спецназ

Великобритания намерена сформировать «антироссийский» отряд специального назначения для борьбы с российским влиянием, со ссылкой на The Telegraph и Lenta.ru , передает « 25-й регион Владивосток ».

Отмечается, что на новую бригаду спецопераций на базе полка рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS) из четырех батальонов будет выделено 120 миллионов фунтов.

Перед спецназовцами будет поставлена задача «пресекать вмешательство России по всему миру в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны».

Начальник генерального штаба Марк Карлтон-Смит подтвердил изданию, что данный отряд военных будут привлекаться для борьбы с «враждебными государственными субъектами». Полагают, что отряд спецназа, названный «антироссийским» будет работать вместе с Секретной разведывательной службой MI6 для проведения тайных операций по наблюдению за российскими шпионами и военными подразделениями.

Флаг Великобритании. pixabay.com.

По информации Lenta.ru, в компетенции спецназовцев войдет обнаружение доказательств незаконности и связи с преступным миром, обыск домов и автомобилей. Они будут использовать изображения с миниатюрных камер, дронов и спутников.

Отряд будет работать над выявлением и дискредитацией российской деятельности, часть которой может осуществляться под видом законной деловой или туристической.