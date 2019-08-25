Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 августа 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Английская королева пожаловалась на испорченный Трампом газон

Королева Великобритании и одновременно Австралии Елизавета II пожаловалась австралийскому премьеру Скотту Моррисону на то, что газон на лужайке перед Букингемским дворцом оказался испорчен из-за вертолетов президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sunday Times.

Дональд Трамп в Букингемском дворце.
Дональд Трамп в Букингемском дворце.
Скрин с YouTube

«Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена», — посетовала британская королева. Как сообщает Sunday Times, на газоне остались выжженные двигателями винтокрылых машин следы.

В июне королева приняла Трампа в Букингемском дворце. Президентский вертолет приземлился прямо возле дворца, где американского лидера встречал принц Чарльз с супругой Камиллой и оркестр британской Гренадерской гвардии. Его прибытие также было отмечено артиллерийским салютом.

Визит Трампа в Лондон оказался очень противоречивым, десятки тысяч британцев протестовали против него.

Впервые вертолет приземлился на лужайку у Букингемского дворца накануне коронации Елизаветы II в 1953-м году. На протяжении 50 лет вертолеты продолжали садиться на эту же лужайку и изрядно попортили газон. Поэтому в начале 2000-го года королевская семья приняла решение построить специальную вертолетную площадку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость