Арабы сопровождали кортеж Путина на Mercedes с надписью «ДПС»

Видимо, таким образом власти ОАЭ проявляют уважение к российскому лидеру.
До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.
В небе Абу-Даби асы ВВС ОАЭ «нарисовали» российский триколор.
Флаг России над кортежем Путина: Самолеты ВВС ОАЭ нарисовали в небе Абу-Даби российский триколор pic.twitter.com/Qt2bKD0C1N— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.
Кортеж президента сопровождал конный эскорт.
«Аурус» с конным эскортом: Лимузин президента России едет по Абу-Даби pic.twitter.com/PtNKwk1RXA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.
15 октября президент РФ Владимир Путин прибыл из Саудовской Аравии в Арабские Эмираты.
В ходе переговоров с Наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном планируется обсудить вопросы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия в торгово‑экономической и инвестиционной сферах.