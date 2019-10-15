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Политика

Арабы сопровождали кортеж Путина на Mercedes с надписью «ДПС»

15 октября кортеж президента РФ Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах сопроводили автомобили дорожной полиции с надписью «ДПС» на капоте.

Лимузин президента РФ Владимира Путина.
Лимузин президента РФ Владимира Путина.
kremlin.ru

Видимо, таким образом власти ОАЭ проявляют уважение к российскому лидеру.

В небе Абу-Даби асы ВВС ОАЭ «нарисовали» российский триколор.

Кортеж президента сопровождал конный эскорт.

15 октября президент РФ Владимир Путин прибыл из Саудовской Аравии в Арабские Эмираты.

В ходе переговоров с Наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном планируется обсудить вопросы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия в торгово‑экономической и инвестиционной сферах.

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