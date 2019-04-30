Арестован бывший глава службы безопасности «батьки» Лукашенко

В Белоруссии арестован бывший начальник службы безопасности президента страны Александра Лукашенко, сейчас — заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин, сообщает « Наша нива ».

Втюрина называют одним из самых преданных членов лукашенковской команды.

Коттедж Втюрина в элитном поселке под Минском опечатан. Сам Втюрин был задержан, по словам источника, «за взятки».

В КГБ Белоруссии эту информацию не комментируют, пишет bfm.ru.

Втюрин проработал в службе безопасности президента Белоруссии почти 20 лет и семь лет был ее руководителем.

Втюрин уроженец Пензы. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а потом Академию МВД Белоруссии, сообщает «Интерфакс».