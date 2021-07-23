Аргентина грозит разорвать контракт на поставку вакцины «Спутник V». Комментарий Кремля

Она оповестила об этом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением вакцины на зарубежные рынки, пишут «Ведомости».

Власти Аргентины рассчитывали на поставки минимум 1 млн доз второго компонента вакцины 10 или 11 июля для вакцинации пожилых людей.

Однако партия пришла позже и в объеме вдвое меньшем, чем предполагалось.

По словам Никколини, контракт с РФПИ находится на грани расторжения, тем более что в стране начались регулярные поставки вакцин других производителей, пишет bfm.ru.

О задержках в поставках второго компонента «Спутника V» в Аргентину сообщалось также в июне. Из-за дефицита второго компонента вакцины пришлось увеличить срок между введением первой и второй доз до 12 недель.

<Между тем стало известно, что новые об исследовании «Спутника V» опубликуют осенью.>

«Задержкой», а не «срывом» считают в Кремле ситуацию с поставками вакцины «Спутник V» на экспорт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проблемы с вакциной, которые возникли в Аргентине.