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Политика

«Армию» чиновников начнут сокращать в России с 2020 года

Масштабное сокращение «армии» госслужащих грядет в России — с 2020 года в стране начнут реализовывать реформу в сфере государственного управления, передает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра финансов РФ Татьяну Нестеренко.

Мужчина. Костюм. Галстук
Мужчина. Костюм. Галстук
СС0

Как заявила чиновница, сокращение части госслужащих позволит повысить зарплаты оставшимся.

«Высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Татьяна Нестеренко.

Она также уточнила, что сокращение государственного аппарата планируется проводить в два этапа. Предполагается, что на первой стадии это произойдет «автоматически». Численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в 2020 году сократят на 10%, а территориальных органов — на 5%. К 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.

Вторым этапом запланирована структурная оптимизация государственного аппарата. Это должно привести к дополнительному сокращению численности чиновников. Ожидается, что территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юрлица и без подразделений.

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